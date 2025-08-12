مسعد: المس بالمقدسات تجاوز خطير للقيم الدينية والوطنية

Advertisement

دان النائب "العمل الجبان المتمثّل بتكسير تمثال السيدة في بلدة قتالة الجزينية"، معتبرا "أن هذا الاعتداء يمس بالرموز والمقدسات ويستفز مشاعر المؤمنين".ودعا مسعد والقضائية إلى "التحرك الفوري والجدّي لكشف الفاعلين وإنزال أشد في حقهم"، مؤكدا "أن المس بالمقدسات هو تجاوز خطير للقيم الدينية والوطنية، ويستوجب موقفا حازما من جميع المعنيين".كما شدد على "أن التعايش والاحترام المتبادل بين أبناء المنطقة سيبقيان أقوى من أي محاولة لبث الفتنة أو إثارة النعرات".