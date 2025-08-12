Advertisement

لبنان

مسعد: المس بالمقدسات تجاوز خطير للقيم الدينية والوطنية

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1403845-638906146068239081.jpg
Doc-P-1403845-638906146068239081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان النائب شربل مسعد "العمل الجبان المتمثّل بتكسير تمثال السيدة العذراء مريم في بلدة قتالة الجزينية"، معتبرا "أن هذا الاعتداء يمس بالرموز الدينية والمقدسات ويستفز مشاعر المؤمنين".
Advertisement

ودعا مسعد الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "التحرك الفوري والجدّي لكشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم"، مؤكدا "أن المس بالمقدسات هو تجاوز خطير للقيم الدينية والوطنية، ويستوجب موقفا حازما من جميع المعنيين".

كما شدد على "أن التعايش والاحترام المتبادل بين أبناء المنطقة سيبقيان أقوى من أي محاولة لبث الفتنة أو إثارة النعرات".
مواضيع ذات صلة
جابر: تجاوز التحديات يتطلب الحكمة والالتفاف الوطني
lebanon 24
12/08/2025 18:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحد إنجازات العملية في إيران هو المس بأذرعها
lebanon 24
12/08/2025 18:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: دعوتنا أن نظهر مثالا عميقا في احترام المقدسات
lebanon 24
12/08/2025 18:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في السويداء: الهجري يستخدم سلطته الدينية لفرض وجهة نظره السياسية
lebanon 24
12/08/2025 18:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-08-12
11:04 | 2025-08-12
11:00 | 2025-08-12
10:56 | 2025-08-12
10:44 | 2025-08-12
10:38 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24