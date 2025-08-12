Advertisement

لبنان

موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1403852-638906167574080781.png
Doc-P-1403852-638906167574080781.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari"، عن إشتداد موجة الحرّ يوم غدّ الأربعاء 13 اب، والخميس 14 اب، وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة ستُلامس 44 درجة بقاعاً و29 ساحلاً.
 
كما حذرت من حدوث الحرائق بسبب الإرتفاع الكبير في الحرارة.
Advertisement
 
وقالت إنّ موجة الحرّ تبدأ بالإنحسار يوم الجمعة 15 اب والسبت 16 اب والأحد 17 اب، فتتراجع درجات الحرارة الى 35 بقاعاً و27 ساحلاً.
 
وتنحسر موجة الحرّ كلياً يوم الاثنين 18 اب، وتُصبح الحرارة 32 بقاعاً و28 ساحلاً.
ولفتت مصلحة الأبحاث الزراعيّة إلى أنّه يُتوقّع أنّ تنحسر موجة الحرّ بشكلٍ واضح نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
متى ستنحسر موجة الحرّ وكيف ستكون درجات الحرارة في مطلع الأسبوع؟
lebanon 24
12/08/2025 20:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة إلى ارتفاع.. متى ستنحسر موجة الحر؟
lebanon 24
12/08/2025 20:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة حر تشتعل في فرنسا.. درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة
lebanon 24
12/08/2025 20:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
lebanon 24
12/08/2025 20:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2025-08-12
13:03 | 2025-08-12
12:55 | 2025-08-12
12:46 | 2025-08-12
12:44 | 2025-08-12
12:35 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24