لبنان
الرابطة المارونية عزت قائد الجيش باستشهاد العسكريين
Lebanon 24
12-08-2025
|
10:34
زار وفد من
المجلس التنفيذي
للرابطة
المارونية
برئاسة المهندس
مارون الحلو
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
في مكتبه في اليرزة، معزيا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين، الذين سقطوا ليبقى
لبنان
.
وثمن الوفد باسم الرابطة "أداء
المؤسسة العسكرية
، قيادة وضباطا وأفرادا"، منوها بـ"التضحيات التي تبذلها على مساحة الوطن، للزود عن الكيان، ولتأمين سلامة المواطنين وأمن البلاد واستقرارها".
وحيا الوفد "
الجيش اللبناني
، الذي يضمن الشرعية وهيبة الدولة وحضورها، ويبذل الجهود الكبيرة ليبقى لبنان رائدا،
سيدا
، حرا، ومستقلا".
