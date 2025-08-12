Advertisement

لبنان

الرابطة المارونية عزت قائد الجيش باستشهاد العسكريين

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1403856-638906170472485307.png
Doc-P-1403856-638906170472485307.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، معزيا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين، الذين سقطوا ليبقى لبنان.
Advertisement

وثمن الوفد باسم الرابطة "أداء المؤسسة العسكرية، قيادة وضباطا وأفرادا"، منوها بـ"التضحيات التي تبذلها على مساحة الوطن، للزود عن الكيان، ولتأمين سلامة المواطنين وأمن البلاد واستقرارها".

وحيا الوفد "الجيش اللبناني، الذي يضمن الشرعية وهيبة الدولة وحضورها، ويبذل الجهود الكبيرة ليبقى لبنان رائدا، سيدا، حرا، ومستقلا".
مواضيع ذات صلة
"الرابطة المارونية" لمناسبة عيد الجيش: لتكريس حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
12/08/2025 20:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتّصل بالرئيس عون ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين
lebanon 24
12/08/2025 20:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية في الجنوب: تأكيد على الصمود وتعزيز الحضور الوطني
lebanon 24
12/08/2025 20:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية البطريرك الراعي.. الرابطة المارونية تُكرِّم رئيسها الجديد
lebanon 24
12/08/2025 20:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2025-08-12
13:03 | 2025-08-12
12:55 | 2025-08-12
12:46 | 2025-08-12
12:44 | 2025-08-12
12:35 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24