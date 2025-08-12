الرابطة المارونية عزت قائد الجيش باستشهاد العسكريين

Advertisement

زار وفد من للرابطة برئاسة المهندس العماد في مكتبه في اليرزة، معزيا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين، الذين سقطوا ليبقى .وثمن الوفد باسم الرابطة "أداء ، قيادة وضباطا وأفرادا"، منوها بـ"التضحيات التي تبذلها على مساحة الوطن، للزود عن الكيان، ولتأمين سلامة المواطنين وأمن البلاد واستقرارها".وحيا الوفد " ، الذي يضمن الشرعية وهيبة الدولة وحضورها، ويبذل الجهود الكبيرة ليبقى لبنان رائدا، ، حرا، ومستقلا".