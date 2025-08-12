Advertisement

لبنان

بالصورة.. آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك في الجنوب

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:24
Doc-P-1403900-638906237319335890.png
Doc-P-1403900-638906237319335890.png photos 0
أفادت مندوبة "لبنان24" عن رصد تحرك لآليات اسرائيليه في جل الدير.
