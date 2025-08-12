Advertisement

لبنان

رئيس بلدية طرابلس تفقد أعمال ترميم المبنى البلدي

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:44
 تفقد رئيس بلدية طرابلس، عبد الحميد كريمة، أعمال ترميم المبنى البلدي، لضمان سير الأعمال وفق الخطة الموضوعة.
كما زار المشتل البلدي، وبحث مع القائمين عليه سبل تطويره وتحسين إنتاجيته، لزيادة المساحات الخضراء.   
             

وزار ايضا مبنى الاتحاد العمالي السابق، الذي تعمل البلدية حالياً على  تأهيله بهدف استثماره مستقبلاً لخدمة أبناء طرابلس.
