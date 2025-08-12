Advertisement

لبنان

عن فصل الضباط والتشكيلات.. بيان للجيش هذه تفاصيله

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:46
أعلن الجيش في بيان أنّه "يتداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بمذكرة تشكيلات وفصل لضباط المؤسسة العسكرية، بحيث يقوم البعض بإجراء التحليلات والتأويلات حول أسباب نقل الضباط وتشكيلهم من مراكزهم، يتضمن بعضها توجيه اتهامات غير صحيحة".
أضاف البيان:" يهم قيادة الجيش أن توضح أن تشكيلات وفصل الضباط هي إجراء روتيني ودوري، لذا تدعو وسائل الإعلام والإعلاميين إلى عدم تداول المستندات العسكرية أو المعلومات غير الدقيقة والتحليلات المتعلقة بعناصر المؤسسة العسكرية وضباطها، لما له من تأثير سلبي على معنويات أفرادها والمؤسسة بشكل عام. كما تؤكد هذه القيادة أنها باشرت بالتحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولين عن تسريب المستندات لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم".
