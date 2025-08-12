جديد حادثة انحراف صهريج في كفردبيان... هذا ما كشف

Advertisement

"تمكّن عناصر الدفاع المدني، بمتابعة حثيثة من معالي والبلديات أحمد ، وبإشراف للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، من تنفيذ مهمة إنقاذ معقّدة استمرّت منذ الساعة ١٧،٣٥ وحتى الساعة، إثر تدهور صهريج عائد لإحدى شركات المحروقات، محمّل بـ ١٠ آلاف ليتر من مادة المازوت و١٥ ألف ليتر من مادة البنزين، في وادٍ بمنطقة كفردبيان على عمق يقارب ٢٤٠ مترًا من الطريق الرئيسية".تابع البيان: "وقد أسفرت الحادثة عن وفاة مواطن لبناني وإصابة عامل من التابعية البنغلادشية، حيث تولّى عناصر الدفاع المدني سحب جثة الضحية ونقلها بواسطة سيارة الإسعاف التابعة لهم إلى مستشفى – عجلتون، كما تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ الجريح ليتم نقله إلى المستشفى للمعالجة".أكمل البيان: "ونظرًا لوعورة الموقع وحدّة الانحدار، واجهت الفرق الميدانية صعوبات كبيرة في تنفيذ المهمة، ما استدعى استقدام ثلاث فرق متخصصة بالإنقاذ بواسطة الحبال من: مركز الإقليمي، مركز العضوي، مركز ريفون العضوي. كما شارك في المهمة عناصر من مركزي حراجل العضوي وفقرا العضوي، ليبلغ عدد العناصر الميدانيين المشاركين نحو 35 عنصرًا، عملوا جميعًا على استخدام تقنيات الإنقاذ الجبلي لتأمين الوصول إلى موقع الصهريج وتنفيذ عمليات الانتشال والإنقاذ".وذكّرت المديرية "المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق الجبلية أو في المواقع التي تشهد انحدارات حادة، لما لذلك من أثر بالغ في تجنّب الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات"، ودعتهم الى "الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال برقم الطوارئ ١٢٥ أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للإبلاغ عن أي طارئ وطلب المساعدة على مدار الساعة".