لبنان

امتعاض كبير.. وحملة مستغربة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:35
حملة كبيرة شنّت على المنتخب اللبناني لكرة السلة بعد تجرّع المنتخب خسارة قاسية أمام كوريا الجنوبية، في كأس آسيا لكرة السلة.
وقبل الفوز العريض الذي حقّقه لبنان اليوم، أمام اليابان حيث ضمن تأهله، كان قد سبق المباراة حملة كبيرة جدًا على المنتخب.

مصدر في الاتحاد اللبناني لكرة السلة استغرب توقيت هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الامور وصلت إلى حدّها، واصفا الهجوم هذا بـ"الممنهج"، قائلا:" استحوا".
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

