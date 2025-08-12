امتعاض كبير.. وحملة مستغربة

Advertisement

حملة كبيرة شنّت على المنتخب اللبناني لكرة السلة بعد تجرّع المنتخب خسارة قاسية أمام ، في .وقبل الفوز العريض الذي حقّقه اليوم، أمام حيث ضمن تأهله، كان قد سبق المباراة حملة كبيرة جدًا على المنتخب.مصدر في استغرب توقيت هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الامور وصلت إلى حدّها، واصفا الهجوم هذا بـ"الممنهج"، قائلا:" استحوا".