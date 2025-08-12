Advertisement

لبنان

بالصورة.. إليكم شعار الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1403959-638906330253443325.png
Doc-P-1403959-638906330253443325.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي المركزي في "حركة أمل" عن إطلاق شعار الذكرى السنوية الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
Advertisement
 
وجاء في الإعلان:" انطلاقًا من أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وإيمانا بأن التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها وتخليدًا للقيم التي زرعها الإمام القائد السيد موسى الصدر في نفوسنا. نطلق شعار الذكرى السنوية السابعة والأربعين لتغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه، وطن نهائي".
Image
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير استقبل نجل الإمام الصدر لبحث مستجدات القضية
lebanon 24
13/08/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يردّ على ليبيا: إطلاق القذافي مشروط بكشف مصير الامام الصدر
lebanon 24
13/08/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: تغييب الحقيقة والعدالة مستمر
lebanon 24
13/08/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: هذه المقاومة هي مقاومة السيد موسى الصدر وسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وهي ستحفظ العهد
lebanon 24
13/08/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-08-12
16:51 | 2025-08-12
16:33 | 2025-08-12
16:24 | 2025-08-12
16:19 | 2025-08-12
16:15 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24