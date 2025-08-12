بالصورة.. إليكم شعار الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر

أعلن في " " عن إطلاق شعار الذكرى السنوية الـ47 لتغييب الإمام ورفيقيه.

وجاء في الإعلان:" انطلاقًا من أن وطن نهائي لجميع أبنائه وإيمانا بأن التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها وتخليدًا للقيم التي زرعها الإمام في نفوسنا. نطلق شعار الذكرى السنوية السابعة والأربعين لتغييب الإمام القائد ورفيقيه، وطن نهائي".