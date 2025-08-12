من سوريا إلى لبنان.. هكذا حاولوا إدخال أطنان من الدجاج الفاسد

Advertisement

أفادت مندوبة " " أن حاجز المحطة التابع للجيش في مثلث القاع – ، والتابع للواء التاسع، ضبط سبعة أطنان من الدجاج الفاسد المهرّب من .وحسب المعلومات، فإنّ أطنان الدجاج كانت مخبأة تحت شحنة خضار.