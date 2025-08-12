Advertisement

لبنان

من سوريا إلى لبنان.. هكذا حاولوا إدخال أطنان من الدجاج الفاسد

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:12
Doc-P-1403963-638906337903472148.png
Doc-P-1403963-638906337903472148.png photos 0
أفادت مندوبة "لبنان24" أن حاجز المحطة التابع للجيش في مثلث القاع – الهرمل، والتابع للواء التاسع، ضبط سبعة أطنان من الدجاج الفاسد المهرّب من سوريا.
وحسب المعلومات، فإنّ أطنان الدجاج كانت مخبأة تحت شحنة خضار.
