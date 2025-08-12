Advertisement

لبنان

عن الكهرباء... ماذا قال عبد المسيح؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:00
Doc-P-1403964-638906340025904368.png
Doc-P-1403964-638906340025904368.png photos 0
 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "منذ ستة أشهر، ووزارة الطاقة غارقة في التصدي للهجمات الإعلامية على حساب تأمين التيار الكهربائي، أعي تماما مشكلة وراثة سوء الإدارة ولكن لا أفهم سبب  استمرار التباطؤ في الإصلاحات، فيما التحديات التقنية والقوانين المقرّة تنتظر التنفيذ.
▪️ تعيينات الهيئة الناظمة وتغيير مجلس إدارة كهرباء لبنان ما زالت غائبة.

▪️ مراسيم قانون اللامركزية في الطاقة المتجددة لم تقر بعد. القانون يفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص، ولكن التنفيذ مفقود.

▪️ استمرار الأعطال والانقطاع وازدياد التعديات على الشبكة. 

▪️ غياب أي تقدم فعلي أو إنجاز ملموس في ساعات التغذية.  

- إصدار قرار بفرض ال On grid على أصحاب المولدات ليتم ترشيق فاتورة الاشتراك.  

المطلوب مؤتمر رسمي من الوزير صدي ليشرح التوجهات وخطة العمل مع جدول زمني واضح يستعرض إنجازات وزارة الطاقة حتى الآن، مع تذكيري بضرورة حسن تشغيل المعامل الكهرمائية كمصدر طاقة مستدام، بدلاً من الاكتفاء بالميراث وصولا للبدء ببناء معامل وتحديث الموجود.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24