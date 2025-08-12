صيادو الجنوب: إسرائيل تستهدف لقمة العيش وكرامة الوطن

Advertisement

استنكرت نقابة صيادي الأسماك في ساحل الجنوبي، في بيان، الاعتداءات المتكررة على ميناء ، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واعتداءً مباشرًا على لقمة عيش الصيادين وكرامة الوطن وأبنائه الشرفاء.وأكد البيان أن هذه الاعتداءات المستمرة تتجاوز حدود الخسائر المادية، لتطال الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن "الغطرسة الإسرائيلية لم تنجح معها الدبلوماسية الكاذبة والمزيفة والمارقة".وطالبت النقابة والجهات الرسمية بتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومصادر رزقهم، كما دعت الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، محمّلة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل ما وصفته بـ"المباركة والرعاية الدولية" التي تشجع على جرائمه.وفي ختام بيانها، تقدمت النقابة بأحر التعازي إلى ذوي الذين سقطوا جراء هذا العدوان الغاشم، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في وجه الاحتلال دفاعًا عن الأرض والكرامة ولقمة العيش.