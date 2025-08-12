Advertisement

لبنان

صيادو الجنوب: إسرائيل تستهدف لقمة العيش وكرامة الوطن

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1403984-638906378126426226.png
Doc-P-1403984-638906378126426226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكرت نقابة صيادي الأسماك في ساحل لبنان الجنوبي، في بيان، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على ميناء الناقورة، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واعتداءً مباشرًا على لقمة عيش الصيادين وكرامة الوطن وأبنائه الشرفاء.
Advertisement

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات المستمرة تتجاوز حدود الخسائر المادية، لتطال الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن "الغطرسة الإسرائيلية لم تنجح معها الدبلوماسية الكاذبة والمزيفة والمارقة".

وطالبت النقابة الحكومة اللبنانية والجهات الرسمية بتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومصادر رزقهم، كما دعت الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل ما وصفته بـ"المباركة والرعاية الدولية" التي تشجع الاحتلال على جرائمه.

وفي ختام بيانها، تقدمت النقابة بأحر التعازي إلى ذوي الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العدوان الغاشم، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في وجه الاحتلال دفاعًا عن الأرض والكرامة ولقمة العيش.
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 1,422 شهـيدًا وأكثر من 10,067 إصابة
lebanon 24
13/08/2025 00:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: نحو مدرسة وطنية شاملة تحتضن الطفولة المبكرة وتوحّد جهود الوزارات
lebanon 24
13/08/2025 00:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني
lebanon 24
13/08/2025 00:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحل أن نتفاهم ولذلك ‏أعلنّا أن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية نحن ملتزمون بها كجزء لا يتجزأ من العيش ‏المشترك الذي نريده داخل الوطن
lebanon 24
13/08/2025 00:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-08-12
16:51 | 2025-08-12
16:33 | 2025-08-12
16:24 | 2025-08-12
16:19 | 2025-08-12
15:30 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24