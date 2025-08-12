Advertisement

لبنان

بالفيديو.. حريق هائل داخل معمل في الشويفات

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:56
 اندلع حريق هائل داخل معمل للبويا في منطقة الشويفات، ما استدعى تحرك فرق الإطفاء التي هرعت إلى المكان للعمل على إخماده ومنع تمدد النيران، حسب مندوبة "لبنان24".
