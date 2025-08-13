قرارات غريبة في المدارس الخاصة.. والاهالي يرفعون الصوت

Advertisement

اشتكى عدد من اهالي الطلاب في المدارس الخاصة من مجموعة من القرارات التعسفية التي اتخذتها ادارات المدارس، لا سيما الكبيرة منها بحق عدد من الطلاب، حيث عمدت احداها الى طرد عدد كبير من الطلاب، وخصوصاً في المراحل الثانوية، على الرغم من تأمينهم المعدلات المطلوبة، بحجة "رفع مستوى المدرسة"، في حين ان مدارس أخرى رفضت استقبالهم تحت ذريعة عدم وجود اماكن وعدم جهوزية المدرسة لهذا العدد من الطلاب.واعتبر الاهالي ان هكذا قرارات تعتبر مجحفة بحق التلاميذ، خصوصاً وانهم لم يبلغوا بنية المدرسة رفع المعدل العام للنجاح، كما ان تطبيقه في هذا الوقت، يحرم الاولاد من ايجاد مقعد لهم في مدارس أخرى.في المقابل، يجد العديد من الاهالي أنفسهم مضطرين الى سحب اولادهم من المدرسة بعد ان ابلغتهم الإدارات بنيتها رفع الاقساط بحدود 110% للسنة المقبلة لتتمكن من تلبية الحاجات المدرسة ورواتب الاساتذة.