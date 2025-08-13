Advertisement

لبنان

قرارات غريبة في المدارس الخاصة.. والاهالي يرفعون الصوت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1404079-638906707550126086.jpg
Doc-P-1404079-638906707550126086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشتكى عدد من اهالي الطلاب في المدارس الخاصة من مجموعة من القرارات التعسفية التي اتخذتها ادارات المدارس، لا سيما الكبيرة منها بحق عدد من الطلاب، حيث عمدت احداها الى طرد عدد كبير من الطلاب، وخصوصاً في المراحل الثانوية، على الرغم من تأمينهم المعدلات المطلوبة، بحجة "رفع مستوى المدرسة"، في حين ان مدارس أخرى رفضت استقبالهم تحت ذريعة عدم وجود اماكن وعدم جهوزية المدرسة لهذا العدد من الطلاب.
Advertisement
واعتبر الاهالي ان هكذا قرارات تعتبر مجحفة بحق التلاميذ، خصوصاً وانهم لم يبلغوا بنية المدرسة رفع المعدل العام للنجاح، كما ان تطبيقه في هذا الوقت، يحرم الاولاد من ايجاد مقعد لهم في مدارس أخرى.
في المقابل، يجد العديد من الاهالي أنفسهم مضطرين الى سحب اولادهم من المدرسة بعد ان ابلغتهم الإدارات بنيتها رفع الاقساط بحدود 110% للسنة المقبلة لتتمكن من تلبية الحاجات المدرسة ورواتب الاساتذة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سحب دخان فوق سهل البقاع.. والاهالي يرفعون الصوت
lebanon 24
13/08/2025 13:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الاهالي يرفعون الصوت والعام الدراسي المقبل على المحك
lebanon 24
13/08/2025 13:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"اتحاد" يطالب وزارة التربية بالتدخل فورًا لوضع حد لزيادات الأقساط في المدارس الخاصة
lebanon 24
13/08/2025 13:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من رفع الأقساط في المدارس الخاصة
lebanon 24
13/08/2025 13:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24