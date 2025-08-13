Advertisement

لبنان

تعديل جديد على رحلات طيران الشرق الاوسط.. اليكم ما أعلنته الشركة

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:30
أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها للفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 19 آب ولغاية يوم الخميس 21 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات.
للاطلاع على التعديلات اضغط هنا 
