لبنان

الحوادث تتكرر.. ما مصير رياضة الطيران الشراعي في لبنان؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:45
حادثة جديدة شهدتها جونية في رياضة الطيران الشراعي، فقبل أيام اصطدم طيار شراعي كان يقل أحد الركاب بالجدار الفاصل المحاذي للمدرج في أثناء عملية الهبوط ما أدى إلى إصابة الإثنين بجروح بالغة وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وقد أعادت هذه الحادثة التساؤل عن مدى سلامة هذه الرياضة التي تنشط لاسيما في فصل الصيف حيث يُسارع السيّاح والمواطنون اللبنانيون لإختبار هذه التجربة الفريدة والاستمتاع برؤية خليج جونيه الذي يُعتبر من أجمل المواقع على البحر الأبيض المتوسط.

علما ان هذه الحادثة ليست الأولى فقد تكررت الحوادث المُماثلة في الأشهر الماضية، كان آخرها في أيار الماضي حيث توفي الشاب حسين وهو من المنية ويحمل الجنسية الاسترالية إثر سقوطه بطريقة مروعة أثناء ممارسته الطيران الشراعي. 
كما شهد شهر نيسان الماضي حادثاً خطيراً نجا منه شابان  بعدما سقطت طائرتهما الشراعية في المياه قبالة المدرج.
تكرار هذه الحوادث المؤسفة يُثير التساؤلات بشأن مستقبل الطيران الشراعي في لبنان سواء لناحية فرض إجراءات جديدة أو إعادة تنظيم هذه الرياضة لضمان السلامة ومنع تكرار الحوادث مستقبلاً.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

