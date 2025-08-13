جرحى في حادث سير على اوتوستراد بعلبك - الحلانية

وقع حادث سير على اوتوستراد - الحلانية حيث اصطدم جرار زراعي بفان للركاب ما أدى إلى وقوع جرحى تم نقلهم إلى المستشفى للمعالجة، بحسب ما افادت مندوبة " ".

Advertisement