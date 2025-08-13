Advertisement

لبنان

جرحى في حادث سير على اوتوستراد بعلبك - الحلانية

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1404118-638906766736082932.jpg
Doc-P-1404118-638906766736082932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير على اوتوستراد بعلبك - الحلانية حيث اصطدم جرار زراعي بفان للركاب ما أدى إلى وقوع جرحى تم نقلهم إلى المستشفى للمعالجة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 جرحى في حادث سير على أوتوستراد الزهراني
lebanon 24
13/08/2025 13:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في حادث سير على اوتوستراد البالما
lebanon 24
13/08/2025 13:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان بحادث سير على اوتوستراد الزهراني
lebanon 24
13/08/2025 13:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. 3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد الرميلة
lebanon 24
13/08/2025 13:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24