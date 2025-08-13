Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: الرسائل التي سبقت زيارة لاريجاني إيجابية

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1404123-638906773221861798.jpg
Doc-P-1404123-638906773221861798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اعتبر وزير الزراعة نزار هاني، اليوم الأربعاء،  أن "الرسائل التي سبقت زيارة الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني إلى بيروت لجهة دعم وحدة لبنان وسيادته، ايجابية وجيدة وهذا الامر المطلوب من ايران وباقي الدول".
Advertisement


وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، اشار هاني الى ان "القرار اتخذ بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وتم تنفيذ الجيش بوضع الخطة، وحين تصبح جاهزة  تتم مناقشتها في مجلس الوزراء، فحصر السلاح مفصل أساسي في المرحلة المقبلة والشروط  كلها ستسير بالتوازي وخصوصا الانسحاب الاسرائيلي وإعادة الاسرى".


ولفت الى أن "كلّ الدعم مرتبط بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وان هناك نقاشا مفتوحا مع حزب الله ولم تَعُد هناك خيارات أخرى، الخيار الوحيد العمل على الشروط التي ذُكرت في ورقة توم برّاك للانتقال إلى مرحلة جديدة". 


وقال هاني :"الخطّ الوحيد إلى السويداء يمرّ عبر الشام وسوريا ، أمّا باقي الخطوط فمشبوهة ولا تخدم وحدة سوريا ولا مصلحة الطائفة في السويداء".
 
مواضيع ذات صلة
على هامش زيارة لاريجاني.. كيف تُقرَأ الاعتراضات عليها؟
lebanon 24
13/08/2025 13:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة لاريجاني: تدخُّل فجٌّ
lebanon 24
13/08/2025 13:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقسام لبناني عشية زيارة لاريجاني و"حزب الله" بصدد تنظيم استقبال شعبي له
lebanon 24
13/08/2025 13:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نصر من خلال قانون زراعة القنب على تقديم خطوة تنموية إيجابية
lebanon 24
13/08/2025 13:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24