وزير الزراعة: الرسائل التي سبقت زيارة لاريجاني إيجابية

اعتبر هاني، اليوم الأربعاء، أن "الرسائل التي سبقت زيارة الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني إلى لجهة دعم وحدة وسيادته، ايجابية وجيدة وهذا الامر المطلوب من وباقي الدول".وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، اشار هاني الى ان "القرار اتخذ بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وتم تنفيذ الجيش بوضع الخطة، وحين تصبح جاهزة تتم مناقشتها في ، فحصر السلاح مفصل أساسي في المرحلة المقبلة والشروط كلها ستسير بالتوازي وخصوصا الانسحاب الاسرائيلي وإعادة الاسرى".ولفت الى أن "كلّ الدعم مرتبط بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وان هناك نقاشا مفتوحا مع ولم تَعُد هناك خيارات أخرى، الخيار الوحيد العمل على الشروط التي ذُكرت في ورقة توم برّاك للانتقال إلى مرحلة جديدة".وقال هاني :"الخطّ الوحيد إلى يمرّ عبر وسوريا ، أمّا باقي الخطوط فمشبوهة ولا تخدم وحدة ولا مصلحة الطائفة في السويداء".