لبنان

ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:35
يستمر تمدد الكتل الحارة من شبه الجزيرة العربية إلى لبنان ويُساهم الضغط المنخفض فوق تلك المناطق باشتعال الأجواء هناك الأمر الذي ينعكس بطقس لاهب فوق اغلب المناطق اللبنانية فترتفع درجات الحرارة بين اليوم الأربعاء وغداً الخميس مع تراجع نسبة الرطوبة قليلا الأمر الذي قد يخفف من حدة الحرارة المرتفعة باستثناء المناطق الساحلية، وفق ما أفادت صفحة Lebanese daily weather.
هذه الموجة الحارة ستستمر حتى يوم الجمعة حيث ستباغ ذروتها خصوصا بقاعا وفي الداخل وفوق  المرتفعات الجبلية لتبدا الأخيرة بالتراجع عن المنطقة اعتبارا من ليل الجمعة وصباح السبت ليتحول الطقس بعدها إلى صيفي اعتيادي نهارا ومنعش ليلا مع انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 10 درجات عن يومي الأربعاء والخميس. 
 
