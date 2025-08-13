ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد

Advertisement

يستمر تمدد الكتل الحارة من شبه إلى ويُساهم الضغط المنخفض فوق تلك المناطق باشتعال الأجواء هناك الأمر الذي ينعكس بطقس لاهب فوق اغلب المناطق فترتفع درجات الحرارة بين اليوم الأربعاء وغداً الخميس مع تراجع نسبة الرطوبة قليلا الأمر الذي قد يخفف من حدة الحرارة المرتفعة باستثناء المناطق الساحلية، وفق ما أفادت صفحة Lebanese .هذه الموجة الحارة ستستمر حتى يوم الجمعة حيث ستباغ ذروتها خصوصا بقاعا وفي الداخل وفوق لتبدا الأخيرة بالتراجع عن المنطقة اعتبارا من ليل الجمعة وصباح السبت ليتحول الطقس بعدها إلى صيفي اعتيادي نهارا ومنعش ليلا مع انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 10 درجات عن يومي الأربعاء والخميس.