لبنان

عبد المسيح: شرعية واحدة تحمي الوطن اسمها الجيش

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:35
Doc-P-1404127-638906784625797386.jpeg
Doc-P-1404127-638906784625797386.jpeg photos 0
كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه، على منصة "إكس":
"بعد كشف مخابرات الجيش نفقاً في اليمّونة يحتوي على أكبر معمل كبتاغون ومخدرات بمعدات متطورة وأبواب مموهة تتأكد الحقيقة: شرعية واحدة تحمي الوطن اسمها الجيش، ولا شرعية تُتاجر بدمه ومصيره لحساب الآخرين وهي غارقة في الكبتاغون وتزوير العملات. بين شرف السلاح وخيانته الفرق واضح".
