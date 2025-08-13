بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي

Advertisement

مدّت فرق الأشغال والصيانة في بلدية – قسطل مجرور كان متروكًا خارج الخدمة على طريق المطل، وذلك بهدف حماية الساقية وبعض المنازل المحيطة من أي أضرار مباشرة.واعتذرت البلدية من القاطنين في هذه المحلة على أي أزعاج سببته الورشة إلا أنها اتخذت هذا التدبير بمد هذا الخط وشبكه بالمجاري العامة تداركاً للاخطار الصحية الناجمة ومنعاً من التلوث وانتشار الحشرات والروائح الكريهة .