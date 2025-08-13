Advertisement

لبنان

بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:43
A-
A+


Doc-P-1404155-638906824242785156.jpg
Doc-P-1404155-638906824242785156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مدّت فرق الأشغال والصيانة في بلدية زغرتاإهدن قسطل مجرور كان متروكًا خارج الخدمة على طريق المطل، وذلك بهدف حماية الساقية وبعض المنازل المحيطة من أي أضرار مباشرة.
Advertisement
 

واعتذرت البلدية من القاطنين في هذه المحلة على أي أزعاج سببته الورشة إلا أنها اتخذت هذا التدبير بمد هذا الخط وشبكه بالمجاري العامة تداركاً للاخطار الصحية الناجمة ومنعاً من التلوث وانتشار الحشرات والروائح الكريهة .
مواضيع ذات صلة
مياه لبنان الجنوبي تواصل تأهيل خط الصرف الصحي في عين الدلب
lebanon 24
13/08/2025 13:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا - إهدن تنفي شائعات تلوث المياه
lebanon 24
13/08/2025 13:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا - اهدن تستنكر استمرار انقطاع المياه عن العقبة
lebanon 24
13/08/2025 13:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تأهيل المياه في حديقة الاب سمعان عاقلة في اهدن
lebanon 24
13/08/2025 13:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24