لبنان

في هذا الموعد.. لاريجاني سيزور ضريح نصرالله

Lebanon 24
13-08-2025 | 05:21
Doc-P-1404164-638906846635789764.webp
Doc-P-1404164-638906846635789764.webp photos 0
يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، ضريح الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله على طريق المطار.
وفي بيانٍ عممه "حزب الله"، فإنه من المقرر أن يلقي لاريجاني كلمة في المكان الذي سيزوره عند الساعة الـ7.30 مساءً. 
 
 
