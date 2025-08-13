بيان عن جمعية تجار بيروت.. هذا ما جاء فيه

صدر عن عن البيان التالي:

يهمّ أن تضمّ صوتها إلى صوت نقابة مخلّصي البضائع المرخّصين في ، وأن تحثّ المعنية - لا سيما ، للإسراع في إتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعلية لمعالجة مشكلة الأعطال المتكرّرة في برنامج CAMA، والقيام بعمليات كشف المستوعبات في الباحة المخصّصة لهذا الغرض، كما والنظر بإمكانية تمديد مهلة تخزين المستوعبات من 9 إلى 15 يوماً كما كان معتمداً سابقاً، لما فيه من تأثير جوهري على التجارية والإقتصادية في لبنان. ذلك، إلى جانب معالجة المصاعب الأخرى التي أعربت عنها النقابة لجهة تيسير عملها في مرفأ بيروت (من المكاتب والصناديق والتفريغ لا سيما للسيارات، وتسريع معاملات الترانزيت، إلخ...) إن جمعية تجار بيروت، وإذ تؤيد تلك المطالب الجوهرية، تعود وتذكّر بأنها تعتبر مرفأ بيروت القلب النابض للإقتصاد اللبناني والتجارة، وأن دعمها لتلك المطالب يأتي في إطار رسالة الجمعية التاريخية والمعهودة بصون مصالح التجار والتجارة بما فيه خير الإقتصاد والمستهلك اللبناني أولاً وآخراً.