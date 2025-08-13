Advertisement

لبنان

بيان عن جمعية تجار بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
13-08-2025 | 05:52
Doc-P-1404177-638906865011219439.jpg
Doc-P-1404177-638906865011219439.jpg photos 0
صدر عن عن جمعية تجار بيروت البيان التالي:
يهمّ جمعية تجار بيروت أن تضمّ صوتها إلى صوت نقابة مخلّصي البضائع المرخّصين في لبنان، وأن تحثّ الجهات الرسمية المعنية - لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل، للإسراع في إتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعلية لمعالجة مشكلة الأعطال المتكرّرة في برنامج CAMA، والقيام بعمليات كشف المستوعبات في الباحة المخصّصة لهذا الغرض، كما والنظر بإمكانية تمديد مهلة تخزين المستوعبات من 9 إلى 15 يوماً كما كان معتمداً سابقاً، لما فيه من تأثير جوهري على الدورة التجارية والإقتصادية في لبنان. ذلك، إلى جانب معالجة المصاعب الأخرى التي أعربت عنها النقابة لجهة تيسير عملها في مرفأ بيروت (من المكاتب والصناديق والتفريغ لا سيما للسيارات، وتسريع معاملات الترانزيت، إلخ...) إن جمعية تجار بيروت، وإذ تؤيد تلك المطالب الجوهرية، تعود وتذكّر بأنها تعتبر مرفأ بيروت القلب النابض للإقتصاد اللبناني والتجارة، وأن دعمها لتلك المطالب يأتي في إطار رسالة الجمعية التاريخية والمعهودة بصون مصالح التجار والتجارة بما فيه خير الإقتصاد والمستهلك اللبناني أولاً وآخراً.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24