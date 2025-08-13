Advertisement

لبنان

من عين التينة رسالة من لاريجاني إلى اللبنانيين... ماذا قال عن "المقاومة"؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 06:47
Doc-P-1404203-638906901857794619.png
Doc-P-1404203-638906901857794619.png photos 0
قال أمين المجلس الأعلى للأمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني "نحن سعداء للغاية بوجودنا اليوم في لبنان ولقائنا بأبنائه"، مشيراً إلى أن "لبنان يعتبر بلداً صديقاً لنا".
وفي كلمة له بعد انتهاء لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أضاف لاريجاني: "في هذه المرحلة الحالية لدينا أفضل العلاقات مع لبنان والرجال اللبنانيون هم الأبطال في ساحة المقاومة وفي مقدمتهم الشهيد السيد حسن نصرالله". 
 
واعتبر أن "سياسة إيران مبنية على أن تكون الدول المستقلة في المنطقة قوية ومتمكنة". 
 
وأضاف: "مؤمنون بأن الحوار الودي الشامل والجاد في لبنان يمكّن هذا البلد من الخروج بقرارات صائبة".
 
وأكد لاريجاني أن "أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الفصائل اللبنانية نحترمه تماماً"، لافتاً إلى أن "لبنان من خلال المشورة مع المقاومة من شأنه أن يتخذ القرار المناسب".
 
وقال: "لم نأتِ بخطة محددة إلى لبنان بل الأميركيون هم الذين قدموا ورقة من عندهم".
 
وأضاف: "الشعب اللبناني هو سيد قراره وهو الذي يتخذ قراره ولا تدخل لنا بشؤونه الداخلية". 
 
وسأل لاريجاني: "من الذي اعتدى على بلادكم.. أليست إسرائيل؟ عليكم أن تتخذوا الحيطة والحذر حتى لا تعيد الكرّة".
 
وأضاف: "عليكم أن تميزوا بين الصديق والعدو وعليكم أن تعلموا أن المقاومة هي رأسمال كبير وطني لكم".
 
وتابع قائلاً: "حينما احتلت إسرائيل لبنان وبيروت لم يكن هناك أي أثر لـ"حزب الله" لكن الاخير موجود اليوم ويتصدى لإسرائيل". 
 
وقال: "إسرائيل تحولت إلى حيوان مُفترس بينما حزب الله يقف في وجهها". 
 
وأضاف: "حزب الله والحكومة اللبنانية يتمتعان بإدراك وفهم عميق للظروف الحالية".
 
وتابع قائلاً: "نقطة القوة لإيران هي مرتبطة تماماً بحالة التماسك والوحدة بين أبنائها وتنبع من الثورة الإيرانية القوية التي حصلت". 
 
وصول لاريجاني الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
13/08/2025 16:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان من عين التينة: وحدة اللبنانيين أقوى سلاح بوجه مخططات إسرائيل
lebanon 24
13/08/2025 16:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
من أجل لاريجاني.. ماذا شهد "واتسآب"؟
lebanon 24
13/08/2025 16:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
lebanon 24
13/08/2025 16:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
09:30 | 2025-08-13
09:28 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:20 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
09:00 | 2025-08-13
