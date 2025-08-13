من عين التينة رسالة من لاريجاني إلى اللبنانيين... ماذا قال عن "المقاومة"؟

قال أمين المجلس الأعلى للأمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني "نحن سعداء للغاية بوجودنا اليوم في ولقائنا بأبنائه"، مشيراً إلى أن "لبنان يعتبر بلداً صديقاً لنا".

وفي كلمة له بعد انتهاء لقائه برئيس مجلس النواب في عين التينة، أضاف لاريجاني: "في هذه المرحلة الحالية لدينا أفضل العلاقات مع لبنان والرجال اللبنانيون هم الأبطال في ساحة المقاومة وفي مقدمتهم الشهيد السيد حسن نصرالله".

واعتبر أن "سياسة مبنية على أن تكون الدول المستقلة في المنطقة قوية ومتمكنة".

وأضاف: "مؤمنون بأن الحوار الودي الشامل والجاد في لبنان يمكّن هذا البلد من الخروج بقرارات صائبة".

وأكد لاريجاني أن "أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الفصائل نحترمه تماماً"، لافتاً إلى أن "لبنان من خلال المشورة مع المقاومة من شأنه أن يتخذ القرار المناسب".

وقال: "لم نأتِ بخطة محددة إلى لبنان بل الأميركيون هم الذين قدموا ورقة من عندهم".

وأضاف: "الشعب اللبناني هو سيد قراره وهو الذي يتخذ قراره ولا تدخل لنا بشؤونه الداخلية".

وسأل لاريجاني: "من الذي اعتدى على بلادكم.. أليست ؟ عليكم أن تتخذوا الحيطة والحذر حتى لا تعيد الكرّة".

وأضاف: "عليكم أن تميزوا بين الصديق والعدو وعليكم أن تعلموا أن المقاومة هي رأسمال كبير وطني لكم".

وتابع قائلاً: "حينما احتلت إسرائيل لبنان وبيروت لم يكن هناك أي أثر لـ" " لكن الاخير موجود اليوم ويتصدى لإسرائيل".

وقال: "إسرائيل تحولت إلى حيوان مُفترس بينما حزب الله يقف في وجهها".

وأضاف: "حزب الله والحكومة اللبنانية يتمتعان بإدراك وفهم عميق للظروف الحالية".

وتابع قائلاً: "نقطة القوة لإيران هي مرتبطة تماماً بحالة التماسك والوحدة بين أبنائها وتنبع من الثورة القوية التي حصلت".