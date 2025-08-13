وسف سلامه: لبنان بين وصايتين.. قرن ضائع

رأى الوزير السابق ، في منشور على منصة "إكس"، أن خسر سيادته عندما توزعت طوائفه على مرجعيات خارجية، فانهارت دولته وأعطي "جائزة ترضية" لسوريا ثم لإيران.

وأضاف أن المشهد اليوم يكشف توافق الطوائف على الترحيب بـ"انتداب أميركي مباشر" يملك حق الإشراف على إعادة بناء الدولة، معتبراً أن "مئة عام هُدرت وكأنها لم تكن… وغدًا يوم آخر".