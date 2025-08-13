Advertisement

لبنان

وسف سلامه: لبنان بين وصايتين.. قرن ضائع

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:07
رأى الوزير السابق يوسف سلامه، في منشور على منصة "إكس"، أن لبنان خسر سيادته عندما توزعت طوائفه على مرجعيات خارجية، فانهارت دولته وأعطي "جائزة ترضية" لسوريا ثم لإيران.
وأضاف أن المشهد اليوم يكشف توافق الطوائف على الترحيب بـ"انتداب أميركي سعودي مباشر" يملك حق الإشراف على إعادة بناء الدولة، معتبراً أن "مئة عام هُدرت وكأنها لم تكن… وغدًا يوم آخر".
 
