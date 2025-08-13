35
o
بيروت
36
o
طرابلس
35
o
صور
38
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
40
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
31
o
بشري
37
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعاون لبناني - سوري لتعزيز النقل البري
Lebanon 24
13-08-2025
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
اللجنة الفنية اللبنانية
–
السورية
المشتركة للنقل البري اجتماعًا في
دمشق
لبحث سبل تطوير التعاون وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.
Advertisement
ناقش الجانبان تخفيض الرسوم، وتوحيد الأوزان المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات، وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تفعيل البطاقة البرتقالية للتأمين عبر
الدول العربية
. وأكد
المدير العام
للنقل
البري والبحري
في
لبنان
،
أحمد تامر
، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العبور عبر المعابر الحدودية.
مواضيع ذات صلة
اتحادات النقل البري للترانزيت: لتوسيع دائرة الاتفاقيات والتفاهمات الخاصة بقطاع النقل
Lebanon 24
اتحادات النقل البري للترانزيت: لتوسيع دائرة الاتفاقيات والتفاهمات الخاصة بقطاع النقل
13/08/2025 16:38:56
13/08/2025 16:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بحث مشاكل شاحنات الترانزيت اللبنانية مع مدير عام النقل البري والبحري
Lebanon 24
بحث مشاكل شاحنات الترانزيت اللبنانية مع مدير عام النقل البري والبحري
13/08/2025 16:38:56
13/08/2025 16:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس اتحاد النقل البري شكر كل من دعم القطاع بتعديل القرار المتعلق بالاوزان
Lebanon 24
نائب رئيس اتحاد النقل البري شكر كل من دعم القطاع بتعديل القرار المتعلق بالاوزان
13/08/2025 16:38:56
13/08/2025 16:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بحثه حيدر واصحاب شاحنات النقل البري
Lebanon 24
هذا ما بحثه حيدر واصحاب شاحنات النقل البري
13/08/2025 16:38:56
13/08/2025 16:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حين يتحوّل الماء إلى مرض.. صهاريج ملوثة تهدد صحتنا
Lebanon 24
حين يتحوّل الماء إلى مرض.. صهاريج ملوثة تهدد صحتنا
09:30 | 2025-08-13
13/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجيّة يردّ على لاريجاني: "حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه"
Lebanon 24
وزير الخارجيّة يردّ على لاريجاني: "حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه"
09:28 | 2025-08-13
13/08/2025 09:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في زوق مصبح... شهر مسدساً في وجه مدير مطعم وهذا ما فعله لاحقاً
Lebanon 24
في زوق مصبح... شهر مسدساً في وجه مدير مطعم وهذا ما فعله لاحقاً
09:24 | 2025-08-13
13/08/2025 09:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إندلاع حريق كبير في جرد بلدة القبيات
Lebanon 24
بالصور... إندلاع حريق كبير في جرد بلدة القبيات
09:20 | 2025-08-13
13/08/2025 09:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
Lebanon 24
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
09:13 | 2025-08-13
13/08/2025 09:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
12:00 | 2025-08-12
12/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2025-08-13
حين يتحوّل الماء إلى مرض.. صهاريج ملوثة تهدد صحتنا
09:28 | 2025-08-13
وزير الخارجيّة يردّ على لاريجاني: "حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه"
09:24 | 2025-08-13
في زوق مصبح... شهر مسدساً في وجه مدير مطعم وهذا ما فعله لاحقاً
09:20 | 2025-08-13
بالصور... إندلاع حريق كبير في جرد بلدة القبيات
09:13 | 2025-08-13
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
09:00 | 2025-08-13
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 16:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 16:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 16:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24