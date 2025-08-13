تعاون لبناني - سوري لتعزيز النقل البري

عقدت – المشتركة للنقل البري اجتماعًا في لبحث سبل تطوير التعاون وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.

ناقش الجانبان تخفيض الرسوم، وتوحيد الأوزان المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات، وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تفعيل البطاقة البرتقالية للتأمين عبر . وأكد للنقل في ، ، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العبور عبر المعابر الحدودية.