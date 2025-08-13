Advertisement

لبنان

تعاون لبناني - سوري لتعزيز النقل البري

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:18
عقدت اللجنة الفنية اللبنانيةالسورية المشتركة للنقل البري اجتماعًا في دمشق لبحث سبل تطوير التعاون وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.
ناقش الجانبان تخفيض الرسوم، وتوحيد الأوزان المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات، وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تفعيل البطاقة البرتقالية للتأمين عبر الدول العربية. وأكد المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العبور عبر المعابر الحدودية.
