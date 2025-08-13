جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" تناقش التحديات الاقتصادية والبحرية

Advertisement

عقد مجلس إدارة جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة السيد الغريب وحضور الأعضاء، حيث تم بحث المشاكل التي يعاني منها أصحاب السفن مع ، إضافة إلى مناقشة مختلف الأمور المتعلقة بأنشطة الجمعية.وشمل جدول الأعمال دراسة طلبات الانضمام المرسلة إلى بعض الشركات البحرية ، والاستبيان الوارد من للنقل حول تعبئته وفق المادة الثانية الفقرة 4 من اتفاقية العمل البحري لعام 2006. كما تبادل الأعضاء برقيات التهنئة مع نقابة البحارة بمناسبة للبحارة في 25 ، ومع بمناسبة عيد الجيش.وفي إطار اجتماعاتهم، ناقش المجلس أيضًا الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتدابير الحكومية لمعالجة الأوضاع الأمنية، مع التأكيد على متابعة الجمعية لدعم مصالح أصحاب السفن اللبنانيين وحماية حقوقهم.