لبنان

جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" تناقش التحديات الاقتصادية والبحرية

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:04
Doc-P-1404228-638906946714734939.png
Doc-P-1404228-638906946714734939.png photos 0
عقد مجلس إدارة جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة السيد عبد الغني الغريب وحضور الأعضاء، حيث تم بحث المشاكل التي يعاني منها أصحاب السفن مع إدارة مرفأ بيروت، إضافة إلى مناقشة مختلف الأمور المتعلقة بأنشطة الجمعية.
وشمل جدول الأعمال دراسة طلبات الانضمام المرسلة إلى بعض الشركات البحرية اللبنانية، والاستبيان الوارد من المديرية العامة للنقل البري والبحري حول تعبئته وفق المادة الثانية الفقرة 4 من اتفاقية العمل البحري لعام 2006. كما تبادل الأعضاء برقيات التهنئة مع نقابة البحارة بمناسبة اليوم العالمي للبحارة في 25 تموز، ومع قيادة الجيش بمناسبة عيد الجيش.

وفي إطار اجتماعاتهم، ناقش المجلس أيضًا الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتدابير الحكومية لمعالجة الأوضاع الأمنية، مع التأكيد على متابعة الجمعية لدعم مصالح أصحاب السفن اللبنانيين وحماية حقوقهم.
