نقابة الأطباء: لحماية الأطباء وضمان حقوقهم!

Advertisement

دعت في قطاع الأطباء المركزي بتجمع الأطباء في إلى إقرار قوانين تمنع الملاحقات الجزائية ضد الأطباء، مشيرة إلى أن هذه الملاحقات لا تخدم المرضى ولا تحسن سمعة لبنان في الخارج.وأوضحت اللجنة أن الطبيب، أمام الحالات الطبية المعقدة، يتحمل مسؤولية إنقاذ حياة المريض ضمن المعايير المهنية، وليس النتائج النهائية، مشددة على أن الضغوط القانونية قد تدفع الأطباء إلى الانكفاء عن ممارسة مهامهم، مما يعرض حياة المرضى للخطر.وأكدت النقابة دعمها لمشروع نقل الطبية إلى المدني مع توفير التأمين المهني للأطباء، بما يضمن حماية الطبيب وتمكينه من ممارسة رسالته الطبية كاملة، مع تقليل المخاطر الناتجة عن المضاعفات الطبية بعد انتهاء العلاج.