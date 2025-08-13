Advertisement

لبنان

نقابة الأطباء: لحماية الأطباء وضمان حقوقهم!

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1404236-638906957213963533.png
Doc-P-1404236-638906957213963533.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي بتجمع الأطباء في لبنان إلى إقرار قوانين تمنع الملاحقات الجزائية ضد الأطباء، مشيرة إلى أن هذه الملاحقات لا تخدم المرضى ولا تحسن سمعة لبنان في الخارج.
Advertisement

وأوضحت اللجنة أن الطبيب، أمام الحالات الطبية المعقدة، يتحمل مسؤولية إنقاذ حياة المريض ضمن المعايير المهنية، وليس النتائج النهائية، مشددة على أن الضغوط القانونية قد تدفع الأطباء إلى الانكفاء عن ممارسة مهامهم، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وأكدت النقابة دعمها لمشروع نقل القضايا الطبية إلى القضاء المدني مع توفير التأمين المهني للأطباء، بما يضمن حماية الطبيب وتمكينه من ممارسة رسالته الطبية كاملة، مع تقليل المخاطر الناتجة عن المضاعفات الطبية بعد انتهاء العلاج.
مواضيع ذات صلة
نقابة الأطباء البيطريين تحذّر من تسميم الحيوانات: جريمة ضد الإنسانية
lebanon 24
13/08/2025 16:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى في طرابلس ونقابة الأطباء وأبرشية المدينة المارونية كرمت علي بازرباشي
lebanon 24
13/08/2025 16:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوات لتقليص نفقات النقابة ورفع معاشات الأطباء المتقاعدين
lebanon 24
13/08/2025 16:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء إيجابي بين كركي وشلالا: خطوات مشتركة لتعزيز حقوق الأطباء
lebanon 24
13/08/2025 16:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-08-13
09:28 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:20 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24