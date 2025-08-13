Advertisement

لبنان

أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: الجمل يحذر من "ابتزاز الخدمات الأساسية"

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:48
قال عضو مجلس بلدية بيروت العميد الركن المتقاعد محمود الجمل في بيان، إن العاصمة تعيش أزمة حادة ومستمرة في الكهرباء والمياه، حيث تُترك عشرات الأحياء في ظلام دامس وعطش مهين.
وأكد الجمل أن هذا الانهيار ناتج عن فساد مزمن وتواطؤ متعمد، محذراً المسؤولين المحليين والمركزيين من المساس بكرامة أهالي بيروت. وأضاف: "من هنا، أحذر بإسمي وباسم أهلي الطيبين، بأن كرامة أهل بيروت ليست للبيع ولا للمساومة ولا للتفاوض".

وطالب الجمل الأجهزة المختصة بـ تفكيك شبكات احتكار الخدمات ومحاسبة المتلاعبين بحاجات الناس، مؤكداً أن السكوت عن هذا الوضع لم يعد مقبولاً، وأن بيروت لن تُحوّل إلى رهينة.
 
