أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: الجمل يحذر من "ابتزاز الخدمات الأساسية"

قال عضو العميد الركن المتقاعد في بيان، إن العاصمة تعيش أزمة حادة ومستمرة في الكهرباء والمياه، حيث تُترك عشرات الأحياء في ظلام دامس وعطش مهين.وأكد الجمل أن هذا الانهيار ناتج عن فساد مزمن وتواطؤ متعمد، محذراً المسؤولين المحليين والمركزيين من المساس بكرامة أهالي . وأضاف: "من هنا، أحذر بإسمي وباسم أهلي الطيبين، بأن كرامة ليست للبيع ولا للمساومة ولا للتفاوض".وطالب الجمل الأجهزة المختصة بـ تفكيك شبكات احتكار الخدمات ومحاسبة المتلاعبين بحاجات الناس، مؤكداً أن السكوت عن هذا الوضع لم يعد مقبولاً، وأن بيروت لن تُحوّل إلى رهينة.