محافظ الجنوب يصدر بيانًا.. هذا ما جاء فيه!

طالب محافظ الجنوب الجهات المعنية إدارياً وأمنياً بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات وأسباب اندلاع حريق جبل النفايات في محيط معمل المعالجة في منطقة سينيق جنوبي مدينة قبل يومين.

وأشار في بيان إلى أن عناصر إطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني، وبمساعدة طوافات من ، تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت في تصاعد الدخان وانبعاث غازات تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.



كما شدد ضو على ضرورة التثبت من صحة المعلومات المتداولة حول عدم وجود عملية فرز للنفايات داخل المعمل وتكديسها في أكياس، مؤكداً أن نتائج التحقيق ستكون محل متابعة دقيقة مع المسؤولين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.