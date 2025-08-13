Advertisement

لبنان

محافظ الجنوب يصدر بيانًا.. هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1404278-638907029296834634.png
Doc-P-1404278-638907029296834634.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب محافظ الجنوب منصور ضو الجهات المعنية إدارياً وأمنياً بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات وأسباب اندلاع حريق جبل النفايات في محيط معمل المعالجة في منطقة سينيق جنوبي مدينة صيدا قبل يومين.
Advertisement
 
وأشار في بيان إلى أن عناصر إطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني، وبمساعدة طوافات من الجيش اللبناني، تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت في تصاعد الدخان وانبعاث غازات تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد ضو على ضرورة التثبت من صحة المعلومات المتداولة حول عدم وجود عملية فرز للنفايات داخل المعمل وتكديسها في أكياس، مؤكداً أن نتائج التحقيق ستكون محل متابعة دقيقة مع المسؤولين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
مواضيع ذات صلة
طليس يصدر بيانا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/08/2025 19:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/08/2025 19:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/08/2025 19:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/08/2025 19:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:16 | 2025-08-13
12:12 | 2025-08-13
12:03 | 2025-08-13
11:48 | 2025-08-13
11:47 | 2025-08-13
11:39 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24