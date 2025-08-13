لمدة ثلاثة أيام... إليكم ما ستشهده جزين

Advertisement

صدر عـن ـ العامة مـا يلـي:بمناسبة عيد انتقال السيّدة ، سيقام بتواريخ 14، 15، و16-08-2025 في مدينة جزّين، احتفالات ومهرجانات، وسيتم خلال هذه الأيام قطع الطرقات وتحويل السير داخل المدينة اعتبارًا من الساعة 17:00 ولحين الانتهاء من كل يوم.وبتاريخ 14-08-2025، سيقام قداس يليه مسيرة دينية تجوب شوارع المدينة وصولاً إلى محلة المعبور- مدخل ، ثم سهرة فنيّة يتخلّلها “كيرمس”، وألعاب، وأنشطة للأطفال أمام البلدي.لذلك، ستتّخذ لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:تحويل السير المتجه من مدينة باتجاه جزين ابتداءً من محلّة ضهر الرملة بإتجاه – محلة عين الطغرة (خلف سراي جزين الحكومي) مرورًا بحيّ الشخاريب، وصولاً إلى ساحة جزين، وذلك اعتبارًا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرًا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرًا من تواريخ 15و16-08-2025.تحويل السير المتجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو الشارع خلف في بلدة جزين، ثم إلى شارع المطاعم، وصولاً إلى المعبور – الطريق العام باتجاه مدينة صيدا، وذلك اعتبارًا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرًا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرًا من تواريخ 15و16-08-2025.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.