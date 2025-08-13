في كسارة.. حادث مروّع وسقوط قتيل (صور)

وقعَ حادث سير مروع في كسارة جرّاء انقلاب شاحنة واقتحامها لأحد المباني عند طلعة السوبر جوس.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الشاحنة متأثراً بجراحه التي أصيب بها.