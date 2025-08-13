31
في كسارة.. حادث مروّع وسقوط قتيل (صور)
Lebanon 24
13-08-2025
|
12:42
وقعَ حادث سير مروع في كسارة جرّاء انقلاب شاحنة واقتحامها لأحد المباني عند طلعة السوبر جوس.
وأسفر الحادث عن وفاة سائق الشاحنة متأثراً بجراحه التي أصيب بها.
