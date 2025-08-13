Advertisement

لبنان

في كسارة.. حادث مروّع وسقوط قتيل (صور)

Lebanon 24
13-08-2025 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1404339-638907110732791557.jpg
Doc-P-1404339-638907110732791557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعَ حادث سير مروع في كسارة جرّاء انقلاب شاحنة واقتحامها لأحد المباني عند طلعة السوبر جوس.
 
 
وأسفر الحادث عن وفاة سائق الشاحنة متأثراً بجراحه التي أصيب بها.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع على طريق بصرما – الكورة.. وسقوط قتيل!
lebanon 24
14/08/2025 02:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
lebanon 24
14/08/2025 02:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة أمام كنيسة اللاذقية.. إطلاق نار وسقوط قتيل
lebanon 24
14/08/2025 02:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الأم كلاديس الصباغ استقبلت المهنئين في دار السعاده للمسنين في كسارة - زحلة
lebanon 24
14/08/2025 02:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-13
16:50 | 2025-08-13
16:48 | 2025-08-13
16:25 | 2025-08-13
16:18 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24