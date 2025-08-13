31
لبنان
الحريري: على الجيش بسط سيطرته على كافة الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
13-08-2025
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد بهاء
رفيق الحريري
، أن بناء دولة المؤسسات يشكل الأساس لتحقيق الاستقرار في
لبنان
، مشيراً إلى أن "الحريرية الوطنية هي مشروع وطني يعتمد على دولة المؤسسات، التي تمثل الضامن الوحيد للبنان ولدول الجوار".
وشدد
الحريري
في حديث له، على أهمية تعزيز الثقة في الطائفة السنية، قائلاً: "الطائفة السنية فقدت الثقة وهي في حالة يأس، وهي تريد أن تعود الأمور إلى طبيعتها".
ورأى أن العلاقات بين
المسلمين
والمسيحيين في لبنان علاقة ألفية، مشيراً إلى أن "الفقه الشيعي ابتدأ من جبل عامل ثم انتقل إلى النجف"، مؤكدا أن "المكون الشيعي جزء أساسي بالمعادلة
اللبنانية
ولديه امتداد كبير".
هذا وتطرق إلى المؤسسة العسكرية، قائلاً: "رحمة الله على
شهداء
الجيش، ونتمنى أن تبسط المؤسسة العسكرية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية ونتمنى لها النجاح".
كما شدد على الالتزام بمسيرة والده الشهيد رفيق الحريري، وأضاف: "ما رح قلك كيف مات رفيق الحريري، بدي قلك كيف عاش… أنا ما بسوى ضفر الوالد بكل معنى الكلمة، لكن فيني قول للعالم إنني عندي الصدق والأمانة والالتزام بهذه المسيرة، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنكم".
إلى ذلك، أشار الحريري إلى علاقته بمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قائلاً: "علاقتنا قديمة من أيام الوالد، وأنا شخصياً أحبه، وقلبه محروق على البلد وعلى الطائفة السنية".
