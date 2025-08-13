لاريجاني يقبّل ضريح نصرالله.. إليكم الفيديو

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأمين للأمن القومي علي لاريجاني خلال زيارته ضريح السّابق لـ" " الشهيد ، على .

وأظهر الفيديو لحظة قيام لاريجاني بتقبيل الضريح وكان إلى جانبه نجل ، السيد جواد نصرالله.