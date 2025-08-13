Advertisement

لبنان

توقعات بتحريك ملف الاتفاقيات مع السعودية ومؤتمر باريس الاقتصادي

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:07
كتب عمر البردان في" اللواء": تركز المشاورات التي تجري بين المقار الرئاسية على تبريد الأجواء، بعدما بلغ الوضع درجة كبيرة من الاحتقان والتوتر . ورغم مساعي التهدئة الجارية، إلا أنه يبدو بوضح أن "حزب الله" يتجه للتصعيد، في ظل ما كشفته معلومات، بأن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أبلغ قيادة "الحزب" خلال زيارته بيروت، أن بلاده ترفض وبقوة أي مساس بسلاح المقاومة. ويخشى أن يستغل "حزب الله" الموقف الإيراني الداعم له، لرفع وتيرة هذا التصعيد، في إطار خطة المواجهة مع الحكومة التي وضعها، ويعمل على تنفيذها تدريجاً.
ومن هنا، فإن الحاجة تبدو أكثر من ملحة لتنفيس حدة الاحتقان السائد، في ظل تزايد التحذيرات لدى أوساط مراقبة، من مغبة إقدام "الحزب" على تحريك الشارع في مرحلة ما بعد تقديم الجيش خطته لمجلس الوزراء، بشأن كيفية تنفيذ قراراته حيال موضوع حصرية السلاح. وإذ تترقب الأوساط السياسية، زيارات لعدد من المسؤولين العرب والأجانب، للتأكيد على دعم قرارات الحكومة، فإن أوساطاً دبلوماسية خليجية، رأت أن لبنان أمام  فرصة تاريخية للتخلص من السلاح غير الشرعي . وفيما لقي قرار الحكومة ارتياحاً واسعاً في الأوساط السياسية المعارضة ل"الثنائي الشيعي"، ينتظر أن تتم ترجمة الاحتضان العربي والدولي والواسع، لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بإعلان الزوار الذين من المتوقع قدومهم إلى بيروت، عن إبداء دولهم لتقديم كل الدعم الاقتصادي والمالي للبنان .
وفي هذا الإطار، يتوقع أن يعاد تحريك ملف الاتفاقيات ال22 بين لبنان والمملكة العربية السعودية في المرحلة المقبلة . كما أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، المقررة الشهر المقبل، ستبحث في إعادة تعويم موضوع مؤتمر دعم لبنان الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس .  
