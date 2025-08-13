في الميناء.. تعرّض رجل مسن للطعن والسرقة

Advertisement

تعرّض رجل مسن من التابعية يدعى "ابو احمد" ليلا لعملية سرقة خلف مبنى في مدينة الميناءـ ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية على اعتراض طريق الرجل ثم طعنه بسكين في بطنه قبل أن يقوموا بسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول وأوراقه الشخصية، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.فيما وصفت حالة المصاب بالمستقرة.