لبنان

في الميناء.. تعرّض رجل مسن للطعن والسرقة

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:15
تعرّض رجل مسن من التابعية السورية يدعى "ابو احمد" ليلا لعملية سرقة خلف مبنى الجامعة العربية في مدينة الميناءـ طرابلس ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وبحسب المعلومات أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية على اعتراض طريق الرجل ثم طعنه بسكين في بطنه قبل أن يقوموا بسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول وأوراقه الشخصية، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

فيما وصفت حالة المصاب بالمستقرة.
 
