31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
برّاك وأورتاغوس في باريس
Lebanon 24
13-08-2025
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
ميشال نصر
في" الديار": تكشف مصادر دبلوماسية عن وصول الموفد
الاميركي
الى
لبنان
توم براك، الى
باريس
على ان تتبعه المكلفة بملف لبنان في الامم المتحدة،
مورغان اورتاغوس
حيث سيعقد براك سلسلة من الاجتماعات، ابرزها، مع
وزير الشؤون الاستراتيجية
الاسرائيلية
رون ديرمر
، الذي يحمل معه جوابا واضحا، برفض تل ابيب لاي تعديل لاولويات الورقة الاميركية من جهة، وعدم استعداد اسرائيل للانسحاب حاليا من المواقع التي تحتلها، او وقف طلعاتها الجوية والعمليات العسكرية التي تنفذها برا وجوا.
Advertisement
ويرى المراقبون أن الخطوات
الإسرائيلية
تأتي في سياق تصعيد تدريجي على جبهة الجنوب، يحمل رسائل متعددة الاتجاهات، داخليًا، تعكس محاولة لطمأنة الجمهور
الإسرائيلي
بشأن جاهزية الجيش، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي والعسكري الداخلي، اما خارجيًا، فهي رسالة ميدانية موجهة للبنان، مفادها أن
إسرائيل
مستعدة لتحويل الوضع الدفاعي إلى هجومي متى دعت الحاجة.
في الخلاصة، فان الخطوات الإسرائيلية بتوسيع مواقعها المحتلة في الجنوب ليست تفصيلًا تقنيًا، بل تعكس توجهًا ميدانيًا استراتيجيًا يحمل في طيّاته احتمالات التصعيد وتبدّل قواعد اللعبة، واضعا لبنان، الرسمي والشعبي، أمام تحدٍّ جديد في مواجهة سياسة القضم الزاحف للسيادة، وسط غياب موقف دولي حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للقرارات الأممية.
مواضيع ذات صلة
من هوكشتاين واورتاغوس الى برّاك :موقف أميركي ثابت باسلوب مختلف
Lebanon 24
من هوكشتاين واورتاغوس الى برّاك :موقف أميركي ثابت باسلوب مختلف
14/08/2025 08:32:32
14/08/2025 08:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك تسلم من رئيس الجمهورية رد الدولة اللبنانية على ورقته ومصادر مطلعة تؤكد أن قصر بعبدا لم يتسلم حتى الساعة رداً رسمياً من "حزب الله" على ورقة برّاك (mtv)
Lebanon 24
برّاك تسلم من رئيس الجمهورية رد الدولة اللبنانية على ورقته ومصادر مطلعة تؤكد أن قصر بعبدا لم يتسلم حتى الساعة رداً رسمياً من "حزب الله" على ورقة برّاك (mtv)
14/08/2025 08:32:32
14/08/2025 08:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع مهّد له براك.. وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس
Lebanon 24
اجتماع مهّد له براك.. وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس
14/08/2025 08:32:32
14/08/2025 08:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
Lebanon 24
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
14/08/2025 08:32:32
14/08/2025 08:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اسم جديد وآخر قديم على لوائح "التيار" في بعبدا
Lebanon 24
اسم جديد وآخر قديم على لوائح "التيار" في بعبدا
01:30 | 2025-08-14
14/08/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط على "حزب الله" في اتجاهين
Lebanon 24
ضغوط على "حزب الله" في اتجاهين
01:15 | 2025-08-14
14/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
Lebanon 24
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
01:00 | 2025-08-14
14/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش
Lebanon 24
بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش
00:24 | 2025-08-14
14/08/2025 12:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله
Lebanon 24
عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله
23:38 | 2025-08-13
13/08/2025 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-08-14
اسم جديد وآخر قديم على لوائح "التيار" في بعبدا
01:15 | 2025-08-14
ضغوط على "حزب الله" في اتجاهين
01:00 | 2025-08-14
شبك ايادي بين سلام ولاريجاني في السرايا ومساع متعثرة لتوحيد الموقف قبل زيارة براك
00:24 | 2025-08-14
بعد إلقاء قنبلة على مقهى في الميناء… هذا ما فعله الجيش
23:38 | 2025-08-13
عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله
23:32 | 2025-08-13
بالفيديو: تدهور عربة قطار في عكار.. ووقوع إصابات
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24