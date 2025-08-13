برّاك وأورتاغوس في باريس

كتب في" الديار": تكشف مصادر دبلوماسية عن وصول الموفد الى توم براك، الى على ان تتبعه المكلفة بملف لبنان في الامم المتحدة، حيث سيعقد براك سلسلة من الاجتماعات، ابرزها، مع الاسرائيلية ، الذي يحمل معه جوابا واضحا، برفض تل ابيب لاي تعديل لاولويات الورقة الاميركية من جهة، وعدم استعداد اسرائيل للانسحاب حاليا من المواقع التي تحتلها، او وقف طلعاتها الجوية والعمليات العسكرية التي تنفذها برا وجوا.

ويرى المراقبون أن الخطوات تأتي في سياق تصعيد تدريجي على جبهة الجنوب، يحمل رسائل متعددة الاتجاهات، داخليًا، تعكس محاولة لطمأنة الجمهور بشأن جاهزية الجيش، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي والعسكري الداخلي، اما خارجيًا، فهي رسالة ميدانية موجهة للبنان، مفادها أن مستعدة لتحويل الوضع الدفاعي إلى هجومي متى دعت الحاجة.

في الخلاصة، فان الخطوات الإسرائيلية بتوسيع مواقعها المحتلة في الجنوب ليست تفصيلًا تقنيًا، بل تعكس توجهًا ميدانيًا استراتيجيًا يحمل في طيّاته احتمالات التصعيد وتبدّل قواعد اللعبة، واضعا لبنان، الرسمي والشعبي، أمام تحدٍّ جديد في مواجهة سياسة القضم الزاحف للسيادة، وسط غياب موقف دولي حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للقرارات الأممية.