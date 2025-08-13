Advertisement

لبنان

برّاك وأورتاغوس في باريس

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:32
كتب ميشال نصر في" الديار": تكشف مصادر دبلوماسية عن وصول الموفد الاميركي الى لبنان توم براك، الى باريس على ان تتبعه المكلفة بملف لبنان في الامم المتحدة، مورغان اورتاغوس حيث سيعقد براك سلسلة من الاجتماعات، ابرزها، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية رون ديرمر، الذي يحمل معه جوابا واضحا، برفض تل ابيب لاي تعديل لاولويات الورقة الاميركية من جهة، وعدم استعداد اسرائيل للانسحاب حاليا من المواقع التي تحتلها، او وقف طلعاتها الجوية والعمليات العسكرية التي تنفذها برا وجوا.
ويرى المراقبون أن الخطوات الإسرائيلية تأتي في سياق تصعيد تدريجي على جبهة الجنوب، يحمل رسائل متعددة الاتجاهات، داخليًا، تعكس محاولة لطمأنة الجمهور الإسرائيلي بشأن جاهزية الجيش، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي والعسكري الداخلي، اما خارجيًا، فهي رسالة ميدانية موجهة للبنان، مفادها أن إسرائيل مستعدة لتحويل الوضع الدفاعي إلى هجومي متى دعت الحاجة.
في الخلاصة، فان الخطوات الإسرائيلية بتوسيع مواقعها المحتلة في الجنوب ليست تفصيلًا تقنيًا، بل تعكس توجهًا ميدانيًا استراتيجيًا يحمل في طيّاته احتمالات التصعيد وتبدّل قواعد اللعبة، واضعا لبنان، الرسمي والشعبي، أمام تحدٍّ جديد في مواجهة سياسة القضم الزاحف للسيادة، وسط غياب موقف دولي حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للقرارات الأممية.
 
لبنان

عربي-دولي

تابع
