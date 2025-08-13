Advertisement

لبنان

عن زيارة لاريجاني ومسألة السلاح.. هذا ما كشفه نائب حزب الله

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:38
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبنان، كانت ناجحة.
وأضاف خلال مداخلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه ونحن نقدر هذا الدعم كما أنها دولة إقليمية لها حضورها".

ووصف المقداد "زيارة لاريجاني بالناجحة لأنها إثبات وجود لهذا الإيراني السياسي الذي يريد أن يكون صديقا ليس فقط للمقاومة أو لفريق لبناني بل لكل اللبنانيين".

وأفاد بأنها "بارقة أمل في أن يكون هناك داعم للمقاومة ولبنان لأن هناك أشخاص يدعموننا وآخرون يحاولون قتلنا".

وفي مداخلته، تساءل علي المقداد "أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول عربيا كان أم أجنبيا من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟".

ورأى المقداد أن التدخلات الأميركية التي تحدث اليوم أكثر من وصاية وإملاءات وأصبحت تنفيذ أوامر، مؤكدا على "بقاء المقاومة".
 
كما أكد المقداد على حق أي مسؤول بزيارة أي دولة لها علاقات مع كل الدول والمنطقة، مضيفا "لماذا نحن نريد أن نكون متفاجئين من هذه الزيارة ونرى أن إيران جاءت لتحتل لبنان ".

وأردف بالقول: "من يحتل لبنان هي إسرائيل، والولايات المتحدة وبعض الدول العربية والأجنبية، بالسياسة".

وعما تحمله زيارة لاريجاني إلى لبنان، كشف المقداد أنه "جاء ليسأل عن سبب عدم البدء بإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية وعودة النازحين إلى منازلهم".

وشدد المقداد في مداخلته على أن "سلاح حزب الله باق وهو شأن داخلي لبناني".

ولفت إلى أنه "عندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار، عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية". (روسيا اليوم) 
