لبنان

اسم جديد وآخر قديم على لوائح "التيار" في بعبدا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:30
يتردد في  الكواليس السياسية ان هناك نية لدى "التيار الوطني الحر" لطرح اسم جديد للانتخابات النيابية خلفاً للنائب الحالي الان عون، على ان يتم الاعلان عن الاسم في غضون شهرين بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الموضوع من قبل رئيس "التيار" جبران باسيل، مشيرة الى ان اسم المرشح الجديد لن يطرح التأكد من جهوزيته التامة لخوض الاستحقاق.
كما أكدت المعلومات ان اسم النائب السابق حكمت ديب عاد الى الساحة كمرشح ثان لـ" التيار" في منطقة بعبدا، بعد المصالحة التي حصلت بينه وبين باسيل في الاشهر الماضية.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

