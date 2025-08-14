خلف لشهداء الجيش: كل الوفاء لمن سقطوا دفاعًا عن لبنان

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "كان لي شرف زيارة بعض عائلات أحبّائنا جيشنا الأبطال، من إلى دبعال، ومن إلى القرحة مرورًا بمجدلون-بعلبك، وكذلك زيارة أحد الجرحى في في صيدا…".اضاف:"رجال من كل ، جمعتهم راية واحدة وقدّسوا تراب الوطن بدمائهم. شاركت ذويهم مراسم التأبين والوداع، وزرت الجرحى، وقلبي يردّد: كل الإجلال والوفاء لمن سقطوا دفاعًا عن لبنان، وحبًّا لأرضه وشعبه… أنتم نبضه وكرامته".