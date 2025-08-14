Advertisement

لبنان

خلف لشهداء الجيش: كل الوفاء لمن سقطوا دفاعًا عن لبنان

Lebanon 24
14-08-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1404572-638907692188633785.jpg
Doc-P-1404572-638907692188633785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب ملحم خلف عبر حسابه على منصة "اكس": "كان لي شرف زيارة بعض عائلات أحبّائنا شهداء جيشنا الأبطال، من صحراء الشويفات إلى دبعال، ومن رياق إلى القرحة مرورًا بمجدلون-بعلبك، وكذلك زيارة أحد الجرحى في مستشفى حمود في صيدا…".
Advertisement
اضاف:"رجال من كل لبنان، جمعتهم راية واحدة وقدّسوا تراب الوطن بدمائهم. شاركت ذويهم مراسم التأبين والوداع، وزرت الجرحى، وقلبي يردّد: كل الإجلال والوفاء لمن سقطوا دفاعًا عن لبنان، وحبًّا لأرضه وشعبه… أنتم نبضه وكرامته".
مواضيع ذات صلة
هاشم معزيا بشهداء الجيش: سقطوا ليبقى لبنان وطن الحق والسيادة
lebanon 24
14/08/2025 13:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين: فليكن دعم الجيش وفاءً لدماء الشهداء
lebanon 24
14/08/2025 13:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون من وزارة الدفاع: شعب يستحق الحياة لا يترك الشهداء يسقطون مرتين وكل شهيد سقط من اجل لبنان هو ذخر لنا
lebanon 24
14/08/2025 13:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
7 شهداء سقطوا في استهداف الاحتلال خيمة للصحفيين
lebanon 24
14/08/2025 13:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2025-08-14
06:17 | 2025-08-14
06:13 | 2025-08-14
06:10 | 2025-08-14
06:09 | 2025-08-14
06:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24