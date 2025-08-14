Advertisement

لبنان

بعد زيارة لاريجاني.. منشور للسفير الإيراني

14-08-2025
كتب سفير إيران في لبنان مجتبى أمانى في منشور على حسابه عبر "إكس"، "بفضل الله تعالى، تكللت زيارة معالي الدكتور علي لاريجاني إلى لبنان الحبيب بالنجاح على كل المقاييس، حيث أجرى خلالها سلسلة لقاءات جيدة وودية وصريحة مع الرؤساء وقيادات وشخصيات من مختلف الطوائف والمشارب؛ شيعية وسنية ومسيحية ودرزية وعلوية. وقد أسهمت هذه اللقاءات في إزالة كل الالتباسات والهواجس التي أُلصقت بالمواقف الإيرانية الواضحة والشفافة".
تابع: "كان اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري، كعادته، مميزًا ومثمرًا، تُوِّج بالتصريحات الواضحة والمعبرة التي أطلقها الدكتور لاريجاني في مؤتمره الصحفي في عين التينة. كما رسّخ لقاؤه مع الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الدعم الإيراني المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ الجيش الإسرائيلي".

وختم: "عليه لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر العميق للبنان على الاحتضان الكبير والتعاطف الصادق الذي أحاط الزيارة، والذي عبّر عنه الشعب اللبناني بتجمعات جماهيرية حاشدة واكبت الدكتور لاريجاني في محطات عدة، منذ وصوله إلى محيط مطار رفيق الحريري الدولي وحتى محطته الأخيرة عند مقام الشهيد الأسمى، سماحة السيد حسن نصرالله (رض)".
08:50 | 2025-08-14
08:46 | 2025-08-14
08:41 | 2025-08-14
08:37 | 2025-08-14
08:33 | 2025-08-14
08:29 | 2025-08-14
