عن النقل البري بين لبنان وسوريا.. تفاهمات جديدة هذه تفاصيلها

أعلن للنقل ، في ختام الفنية – المشتركة للنقل البري في ، عن إقرار تفاهمات لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين. وشملت التفاهمات دراسة إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم عند الدخول والمغادرة، وخفض الأجور الجمركية، ومنح استثناء لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان، وتشكيل خلية تواصل مباشر لمعالجة المشكلات على المعابر.كما جرى بحث مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور (الترانزيت) بما ينسجم مع اتفاقية الموقعة عام 1977، وتسهيل دخول الحافلات والسيارات الفارغة، وتفعيل "البطاقة البرتقالية" للتأمين الإلزامي بنظام موحد، إضافة إلى تنظيم خدمات " " وتوحيد رسومها. ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل اتفاق 1993 وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.