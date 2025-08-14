Advertisement

لبنان

عن النقل البري بين لبنان وسوريا.. تفاهمات جديدة هذه تفاصيلها

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:04
أعلن المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، في ختام اجتماعات اللجنة الفنية اللبنانيةالسورية المشتركة للنقل البري في دمشق، عن إقرار تفاهمات لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين. وشملت التفاهمات دراسة إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم عند الدخول والمغادرة، وخفض الأجور الجمركية، ومنح استثناء لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان، وتشكيل خلية تواصل مباشر لمعالجة المشكلات على المعابر.
كما جرى بحث مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور (الترانزيت) بما ينسجم مع اتفاقية الدول العربية الموقعة عام 1977، وتسهيل دخول الحافلات والسيارات الفارغة، وتفعيل "البطاقة البرتقالية" للتأمين الإلزامي بنظام موحد، إضافة إلى تنظيم خدمات "تاكسي المطار" وتوحيد رسومها. ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل اتفاق 1993 وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
