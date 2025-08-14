Advertisement

لبنان

"الجماعة الإسلامية" بحثت مع مرقص دور الإعلام وحصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:25
استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص وفدًا من "الجماعة الإسلامية" برئاسة رئيس المكتب السياسي الدكتور علي أبو ياسين، وضم رئيس المكتب الإعلامي الدكتور وائل نجم وأمين سر المكتب الإعلامي وسام الحجار.
وأوضح أبو ياسين بعد اللقاء أن البحث تناول القضايا الوطنية الطارئة، مشددًا على ضرورة أن تقوم الدولة بحماية البلد، وأن يكون الإعلام وطنيًا جامعًا، يمنع الفتنة بين مكونات الشعب.
 
كما أكد أهمية إقرار القانون الناظم للإعلام العالق في مجلس النواب.
