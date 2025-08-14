Advertisement

لبنان

إلى متقاعدي القطاع العام.. إليكم هذه البشرى

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:41
لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مداخلة عبر mtv إلى أنّ "الحكومة أقرّت مشروع قانون للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام أسوة بالمتقاعدين العسكريين".
وأشار إلى أنّه "ننتظر إقراره في مجلس النواب على أن يدخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد الإقرار من دون مفعول رجعيّ".
 
