Advertisement

لبنان

عون ترأّس اجتماعا قضائيا: لبنان اليوم في أمسّ الحاجة الى عدالة حقيقية

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1404630-638907810373134893.png
Doc-P-1404630-638907810373134893.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس الرئيس جوزاف عون اجتماعا قضائياً ضم وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين الجدد المعينين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة:
Advertisement

وتوجّه للمجتمعين بالقول:" أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على كافة المواطنين من دون تمييز أو استثناء.. ⁠لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط".

أضاف:" القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً على الجميع، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين".

تابع:" كونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف".

وقال:" لبنان اليوم في أمسّ الحاجة الى عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان".
مواضيع ذات صلة
عون يرأس اجتماعا أمنيا -قضائيا بشأن تسليم السجناء السوريين: "الحلّ بمعاهدة ثنائية وتطبيق القانون"
lebanon 24
14/08/2025 18:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ترأس الاجتماع الاول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع قبرص
lebanon 24
14/08/2025 18:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يترأس اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
14/08/2025 18:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعا بحث في تنظيم سير الشاحنات
lebanon 24
14/08/2025 18:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-08-14
10:59 | 2025-08-14
10:54 | 2025-08-14
10:51 | 2025-08-14
10:30 | 2025-08-14
10:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24