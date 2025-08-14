عون ترأّس اجتماعا قضائيا: لبنان اليوم في أمسّ الحاجة الى عدالة حقيقية

Advertisement

ترأس الرئيس اجتماعا قضائياً ضم وزير العدل ورئيس القاضي والمدعي العام التمييزي القاضي والمدعين العامين الجدد المعينين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة:وتوجّه للمجتمعين بالقول:" أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على كافة المواطنين من دون تمييز أو استثناء.. ⁠لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط".أضاف:" القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً على الجميع، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين".تابع:" كونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف".وقال:" اليوم في أمسّ الحاجة الى عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان".