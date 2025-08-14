Advertisement

لبنان

إحباط شبكة تهدد الفتيات.. بيان للجيش يوضح التفاصيل

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:13
أعلنت  قيادة الجيش - مديرية التوجيهفي بيان أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة جونية المواطن (م.س.) والسوري (ث.ع.) لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها، ولتجوّل الثاني داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات".
أضاف البيان:" كما نفذت دورية أخرى من المديرية عملية دهم في منطقة طريق المطار، وأوقفت المواطنة (ج.ح.) لتأليفها شبكة ترتكب أعمالًا منافية للآداب وتقوم بتهديد الفتيات وتعمل على ترويج المخدرات، والمواطن (ز.ا.) والسوري (م.ح.) كونهما عضوَين في هذه الشبكة، وضبطت كمية من المخدرات.
وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفتا 3 مواطنين وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطن (ب.ج.) في منطقة فيسان - الهرمل لارتكابه جرائم: خطف مواطنين وأشخاص أجانب، السلب والسرقة بقوة السلاح، سرقة سيارات وتهريبها، الاتجار بالمخدرات، ترويج عملة مزورة، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من المخدرات.
- توقيف المواطنَين (ع.ح.) و(ف.ا.) في بلدة الهيشة – عكار لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
