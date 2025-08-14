Advertisement

لبنان

في الذكرى الرابعة... إعتصام لأهالي ضحايا انفجار التليل أمام قصر عدل بيروت

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:41
إعتصم أهالي ضحايا إنفجار خزان الوقود في بلدة التليل العكارية في الذكرى الرابعة للانفجار أمام قصر العدل في بيروت، حاملين صور الضحايا، مطالبين بالعدالة وبالتحقيق والاقتصاص من المتسببين.
والقت المحامية زينة المصري كلمة الاهالي، اكدت فيها أن "تحقيق العدالة لا يجب أن يكون مقرونا بوقت محدد. ولو تأخرنا ومضى على التحقيق اربع سنوات، اتينا اليوم لنؤكد مطلبنا المحق بتحقيق العدالة".

واوضحت أن "آخر جلسة حضرنا فيها أمام المجلس العدلي كانت في 17 ايار 2024، مع ما ترافق ذلك من اوضاع البلد الامنية، لكن مضى على جلسات المحاكمة 15 شهرا من دون أن تعود الى الانعقاد، في ظل تقديم الاهالي طلبات عدة لم يتم البت بها من قبل المجلس العدلي، بينما تم البت واخلاء سبيل احد المتهمين الاساسيين في الملف. واليوم وقبل أي أمر آخر، نطالب بالعدالة وعودة انعقاد الجلسات في المجلس العدلي ليحصل الاهال على حقوقهم المعنوية والانسانية".

وختمت مؤكدة اننا "لن نتعب ولن نصمت ولن نتراجع حتى تتم معاقبة الفاعلين واعادة الحقوق لأهلها، ونحن اليوم نستحضر الالم والغضب ونؤكد أن العدالة ليست خيارا بل واجب ونطالب الاسراع بالمحاكمة".
 
