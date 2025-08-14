Advertisement

لبنان

في مرجعيون... حريق يتمدّد نحو بساتين الزيتون

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:46
اندلع حريق على تلة لوبيا في أطراف بلدة القليعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، ما أدى إلى تمدد النيران باتجاه بساتين الزيتون في المنطقة.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني من مركز القليعة، بمؤازرة مركز جديدة مرجعيون، بعمليات الإطفاء، في وقت أُطلقت مناشدات لتأمين الدعم والمساعدة العاجلة بهدف السيطرة على الحريق قبل اقترابه من المنازل السكنية.
