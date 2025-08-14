في مرجعيون... حريق يتمدّد نحو بساتين الزيتون

Advertisement

اندلع حريق على تلة لوبيا في أطراف بلدة ، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، ما أدى إلى تمدد النيران باتجاه بساتين في المنطقة.وقد باشرت فرق الدفاع المدني من ، بمؤازرة ، بعمليات الإطفاء، في وقت أُطلقت مناشدات لتأمين الدعم والمساعدة العاجلة بهدف السيطرة على الحريق قبل اقترابه من المنازل السكنية.