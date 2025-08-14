Advertisement

لبنان

الزراعة والسياحة تقر استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في لبنان

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:50
عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة برئاسة النائب أيوب حميد، بحضور أعضائها وعدد من المعنيين، بينهم وزير الزراعة نزار هاني. وأقرت اللجنة مشروع القانون المتعلق بإبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار لاستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية، كما ورد بأكثرية الحاضرين.
وأرجأت اللجنة البت باقتراح قانون تعديل المادتين 78 من قانون المخدرات و46 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، بانتظار الصياغة النهائية. واستعرض وزير الزراعة خلال الجلسة واقع القطاع الزراعي وتداعيات العدوان الإسرائيلي عليه، إضافة إلى خطط الوزارة في الزراعة التعاقدية والبديلة، والإرشاد الزراعي، وسجل المزارع، والحملات التوعوية وورش العمل.
