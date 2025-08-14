الزراعة والسياحة تقر استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في لبنان

Advertisement

عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة برئاسة ، بحضور أعضائها وعدد من المعنيين، بينهم . وأقرت اللجنة مشروع القانون المتعلق بإبرام ملحق اتفاقية المقر بين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق للتنمية والإبتكار لاستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية، كما ورد بأكثرية الحاضرين.وأرجأت اللجنة البت باقتراح قانون تعديل المادتين 78 من قانون المخدرات و46 من مهنة الصيدلة، بانتظار الصياغة النهائية. واستعرض وزير الزراعة خلال الجلسة واقع القطاع الزراعي وتداعيات العدوان عليه، إضافة إلى خطط الوزارة في الزراعة التعاقدية والبديلة، والإرشاد الزراعي، وسجل المزارع، والحملات التوعوية وورش العمل.