لتعزيز التنسيق الأمني.. اجتماع في اتحاد بلديات الكورة

عُقد في مركز اجتماع ضم قائمقام إنجول، ورئيس الاتحاد ، وآمر فصيلة الرائد رفعت ، وعدداً من رؤساء البلديات. وجرى البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني بين القرى بشأن الحرس الليلي بالتعاون مع ، مع الاتفاق على عقد اجتماع لاحق مع الحراس لشرح الترتيبات المستجدة وإنشاء مجموعة عمل مشتركة للتواصل المباشر بين الدرك والاتحاد.كما تقرر تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لوضع خطة دعم متكاملة تضمن استمرار جهوزية فرق الدفاع المدني وآلياتها للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، خصوصاً عند اندلاع الحرائق، بما يعزز قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات.