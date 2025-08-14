Advertisement

لبنان

لتعزيز التنسيق الأمني.. اجتماع في اتحاد بلديات الكورة

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:12
عُقد في مركز اتحاد بلديات الكورة اجتماع ضم قائمقام كاترين كفوري إنجول، ورئيس الاتحاد مالك فارس، وآمر فصيلة أميون الرائد رفعت عويجان، وعدداً من رؤساء البلديات. وجرى البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني بين القرى بشأن الحرس الليلي بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مع الاتفاق على عقد اجتماع لاحق مع الحراس لشرح الترتيبات المستجدة وإنشاء مجموعة عمل مشتركة للتواصل المباشر بين الدرك والاتحاد.
كما تقرر تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لوضع خطة دعم متكاملة تضمن استمرار جهوزية فرق الدفاع المدني وآلياتها للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، خصوصاً عند اندلاع الحرائق، بما يعزز قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات.
